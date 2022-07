Junior: Lo último que ha pasado en la novela de Borja

Medios cercanos a Junior dan por caída la transferencia, pero en River guardan esperanza. ¿Qué ha pasado y qué sigue en la novela de Miguel Ángel Borja?

La historia se ha tornado repetitiva, pero no termina aún y durante las últimas horas sucedieron varias cosas. Al parecer, el Banco Central aprobó girar los dólares para que River le pague el dinero correspondiente a Junior y a Palmeiras. Sin embargo, la situación económica de Argentina provocaría que se cambien algunas condiciones del acuerdo al que tanto costó llegar.

Esto provocó molestia en el Clan Char, por lo que dieron por terminadas las negociaciones. De hecho, Juan Pablo Pachón (agente del futbolista) le contó a El Heraldo que el negocio ya no iba y que Miguel se debía reportar a los entrenamientos del elenco rojiblanco. Desde River, mientras tanto, comunican pesimismo pero no descartan el fichaje del todo.

❌Los términos y garantías de los pagos, no cumplieron las expectativas del club ‘Tiburón”.

🚨SE CAYÓ el pase de Miguel Borja a River Plate. No hubo acuerdo y Junior da por finalizada las negociaciones.



Ahora todo dependerá de qué suceda en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores, dónde el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo está 1-0 abajo de Vélez Sarfield. Si el Millonario remonta y clasifica a cuartos, harán todo lo posible por solucionar contrarreloj el tema del pago. Será difícil que realicen la transacción antes de que cierre el mercado de pases.

El ok del Banco Central para transferir los dólares para la compra de Borja o la movida de Suárez está. River espera saber qué pasa mañana ante Vélez para decidir cómo moverse contra reloj. Si pasa pueden ser uno o los dos. De no pasar probablemente no llegue ninguno.

— Hernán Castillo (@HernanSCastillo) July 5, 2022