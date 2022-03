Junior: Fernando Uribe, ¿otra vez lesionado?

El delantero salió con molestias en la derrota de Junior de Barranquilla contra Deportivo Pereira y es duda para el próximo partido.

No ha sido fácil el tema físico para Fernando Uribe desde que aterrizó en La Arenosa. Llegó de Millonarios arrastrando una lesión en el tobillo de la que le tomó varias semanas recuperarse. Lo hizo y pudo marcar su primer gol.

+ El pésimo momento de Germán Mera en Junior

+ ¿Cómo le fue a Jhon Pajoy en su regreso a las canchas?

Tras jugar un par de partidos y empezar a tomar su nivel, recayó con problemas en la misma zona. El cuerpo técnico y de preparación física le dio muchos días para asegurarse de que el pereirano pudiese superar ese inconveniente, y lleva tres cotejos siendo convocado, jugando de inicialista en dos de estos.

Pero en el compromiso disputado en el Hernán Ramírez Villegas, Uribe terminó incómodo y tocándose la zona del abductor. Por prevención, salió de la cancha y se dio el ingresó Carmelo Valencia.

Solo fue precaución lo de Fernando Uribe, de no pasar nada extraordinario, estará sin problemas ante el Pasto el viernes. — Isaac Barrios (@Isaacbarrios2) March 22, 2022

Según El Heraldo , esta molestia no sería muy grave y el goleador podría llegar al próximo partido versus Deportivo Pasto. Sin embargo, su historial no es muy alentador y Juan Cruz Real se ha caracterizado por no arriesgar a sus jugadores. Quedan a la espera de exámenes médicos.

La duda está abierta. Lo cierto es que con Miguel Borja en la Selección y la incretidumbre con Fernando Uribe, el DT Tiburón solo podría contar con Tutunendo Valencia en la posición de centrodelantero.