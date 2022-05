Juan Cruz Real y su explicación tras perder con Cortuluá

El entrenador de Junior, Juan Cruz Real, dio las razones de que su equipo haya perdido contra Cortuluá en condición de visitante.

Junior de Barranquilla sumó su segunda derrota consecutiva. No pudo ante un conjunto Corazón que le puso las cosas difíciles y no le permitió sumar los tres puntos. Ya no tienen ninguna posibilidad de ser cabeza de serie en cuadrangulares. Juan Cruz Real dijo que les faltó contundencia.

+ ¿Era legítimo?: el gol que le anularon a Junior frente a Cortuluá

+ La disculpa de Luis Carlos Ruíz por su gol frente al Junior

“Fue un partido disputado, más allá de eso creo que el equipo lo intentó en todo momento. Nos costó un poco la elaboración que estamos acostumbrados a hacer. El gran punto en contra que tuvimos hoy fue la falta de eficacia, tuvimos 5 o 6 situaciones demasiado claras y no las pudimos concretar”, dijo el DT.



Sobre lo mal que le ha ido a sus dirigidos de visitante este semestre, el argentino aceptó que ha sido una debilidad. Pero también remarcó que sus malos resultados por fuera contrastan con lo fuerte que se hizo Junior en el Metropolitano Roberto Meléndez:

“Veníamos de nueve partidos invictos, pero sí es un aspecto que debemos mejorar. También es verdad que somos muy fuertes en casa. Junior hacía bastante que no clasificaba dos fechas antes. Se vienen los cuadrangulares, jugamos de local y de visita, tenemos que mejorar para llegar de la mejor manera a la parte final”.