José Ortíz: “Desde ya me declaro campeón con Junior”

El defensor ya fue oficializado como el cuarto refuerzo de Junior. Ortíz dejó claro que llega a Barranquilla para ganar títulos.

Mientras Juan Cruz Real ultima detalles para la fecha 2 de la Liga BetPlay, el club confirmó la cuarta cara nueva para este semestre. Es un fichaje enrarecido por lo que pidió el entrenador para la defensa y por lo que llegó, pero ya no hay vuelta atrás y José Ortíz se puso la camiseta del Junior de Barranquilla. Se une a César Haydar, Iván Rossi y Nelson Deossa, demás refuerzos confirmados.

“De mí van a recibir lo mejor. He estado en clubes y agarrado mucha experiencia. Desde ya me trazo la meta de ganar muchos títulos, ya me declaro campeón con este hermoso club y voy a dar lo mejor para que sea así. Voy a depositar todo por estos colores y espero que la hinchada siempre nos acompañe”, expresó el defensor central.

🔜🆕 José Ortíz habló por primera vez como jugador de Junior. Confía en cumplir todos sus propósitos en este nuevo reto deportivo. ¡Vamos! #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/60NZSNatkJ — Club Junior FC (@JuniorClubSA) July 12, 2022



Ortíz es ambidiestro y puede jugar en varias posiciones de la defensa. Ha pasado por Deportivo Pasto, Monarcas de Morelia, Mazatlán y Santa Fe. En su contrato tuvo que firmar un compromiso por buen comportamiento debido a ciertos antecedentes. Es probable que haga parte de los convocados para el partido contra Atlético Nacional en el Metropolitano.