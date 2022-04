Fernando Uribe no piensa en irse y tuvo su desahogo

El goleador, que le dio la victoria a Junior frente a Santa Fe, despejó rumores de una supuesta salida y contó lo mal que la pasó con las lesiones.

En la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, Fernando Uribe dejó claro que el problema no es de goles. A pesar de entrar con poco ritmo competitivo en un contexto difícil, el delantero marcó el tanto de la victoria y lo festejó con todo en el Metropolitano.

Con una gran maniobra dentro del área, hizo su segundo gol en Junior. Espera de una vez por todas dejar atrás tantos problemas físicos: “Ha sido difícil tener esta seguidilla de lesiones que no han permitido tener el ritmo que quiero. Estoy contento y es un inicio positivo. Es mi primer gol en el Metro y ganamos, que es lo que queríamos”.



Además, Uribe desmintió que en algún momento haya estado sobre la mesa la posibilidad de irse en el mercado de pases. Su deseo ahora es consolidarse en Barranquilla, tiene tres años de contrato y mucho por dar.

“Nunca en el club se acercaron para decirme para salir. Sé que lo que puedo entregar, en mí no existe esa posibilidad de irme. Lastimosamente es la primera vez que me pasa esta seguidilla de lesiones, pero esto no impide que apoye a mis compañeros”, contó. Cruz Real salió en su defensa también.