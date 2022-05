El mensaje de aliento que publicó Miguel Borja

Con una imagen “motivacional”, Miguel Ángel Borja se pronunció luego del fracaso en Sudamericana. Tiene a la hinchada de Junior encima.

Luego de la goleada contra Unión de Santa Fe, los únicos que tomaron la palabra en Junior fueron Juan Cruz Real y Mario Sebastián Viera. El resto, salió en silencio y con la cabeza gacha tras lo que fue una de las peores presentaciones en la historia del club. Miguel Borja incluido.

Casi un día después, el delantero se pronunció en sus redes sociales con un mensaje motivacional. Usando una imagen con una cita de Michael Jordan, intentó mostrarse fuerte tras digerir su noche más negra desde que viste la camiseta de Junior.

UN ÉXITO SIN TROPIEZO NO ES ÉXITO … VAMOS QUE VAMOS 🦈🔴⚪️ pic.twitter.com/lA3oLGLoDN — Miguel Borja (@MiguelABorja9) May 27, 2022



“He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida, y esa es la razón por la que tengo éxito”, reza la imagen que publicó Borja, trazando un paralelismo entre él y el astro del baloncesto.

Por supuesto, las respuestas no se hicieron esperar. Desde memes hasta insultos, la hinchada rojiblanca no quiere saber nada del cordobés. El penal fallado y su actitud posterior quedarán en la retina de todos por un tiempo.