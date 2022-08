¿Se acuerda de la vez que se frustró una transferencia de Carlos Bacca por indisciplina? En ese entonces lo “reemplazó” Fernando Uribe. Hoy son compañeros.

En agosto de 2010 Carlos Arturo Bacca era la superestrella en ascenso del fútbol colombiano. Semanas atrás había ganado la sexta estrella con Junior haciendo doblete en la final. Eso hizo que varios equipos internacionales posaran sus ojos en él. Un empresario del Chievo Verona viajó a Barranquilla para negociar directamente con el Clan Char y llevarse al goleador para Italia. El negocio estaba casi cerrado, pero pasaron cosas.

El Skorpion era el pick up de moda en la costa atlántica. Aunque el Junior de Diego Umaña era un grandísimo equipo habían varios indisciplinados. En aquel entonces hubo tres referentes del grupo involucrados en una noche de fiesta, desenfreno y licor. Hayder Palacio, el panameño Román Torres y Carlos Bacca estuvieron en una verbena del barrio Simón Bolívar y los grabaron. Al porteño lo filmaron tirándose del escenario en un visible estado de embriaguez.



Ese bochorno hizo que el empresario italiano cambiara las condiciones de la transferencia. El Chievo Verona todavía quería a Bacca, pero por el escándalo propusieron un préstamo en vez de una compra. Los Char no aceptaron y el acuerdo se cayó. Para no perder el viaje, el agente se trasladó a Manizales y palabreó la compra de un tal Fernando Uribe, otro delantero destacado del fútbol local. A comienzos de 2011 se llevaron al pereirano y no a la figura de Junior.

Charlie tuvo que cambiar su estilo de vida. Abandonó la rumba y cuando llegó la oferta del Brujas de Bélgica, emprendió vuelo. Hizo una carrera muy exitosa en Europa. Uribe, por su parte, no fue tan célebre en el viejo continente pero ha labrado una trayectoria destacada también. Hoy son compañeros en Junior y el exOnce Caldas le puso la asistencia a Bacca para que marcara su gol número 74 con la camiseta rojiblanca.