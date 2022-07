Carlos Bacca ingresó al segundo tiempo y le cambió la cara al encuentro que sobre el minuto 45´perdía 1-0 contra Águilas Doradas y al final fue él el que hizo el tanto del empate para el 1- 1 final.

Este significó el primer tanto de Bacca desde que regresó a Junior, el cual hizo en menos de 90 minutos de juego: 30 contra Santa Fe y 15 ante Águilas Doradas. Sobre esto habló en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Inició hablando sobre los metros que jugó retrasado mientras Fernando Uribe estaba en el terreno de juego. “Me sentí bien. Él es un gran jugador, nos complementamos muy bien, se había entrenado. Estamos todos para sumar. El profe puede escoger de cualquiera y todos preparados. Que nadie se descuide porque todos están compitiendo para estar en los 11”.

¿Cree que ya está para ser titular? “Si me toca entrar desde el primer minuto (vs Once Caldas) lo daré todo y si me toca como vengo también. Es buena la competencia interna porque eso nos hace mejor a todos”.

Y agregó: “Es el plan que se tenía con el cuerpo técnico (ir paso a paso). Es verdad que la temporada pasada no jugué mucho y venía de vacaciones. Siempre hablo con el profe y físicamente me encuentro bien, pero tengo que adaptarme a lo que quiere él”.

Finalizó hablando sobre el gol. “Contento por marcar, por ayudar al equipo, pero sobre todo por la entrega del equipo. El equipo es ambicioso, quiere muchas cosas. Vamos por buen camino. Lastimosamente no nos llevamos los tres puntos, pero seguro lo conseguiremos”.