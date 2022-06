Con ‘Cariaco’ y sin refuerzos: Así inició la pretemporada de Junior

Junior volvió a los entrenamientos con varias situaciones por definirse. Aún no se llega a un acuerdo con ‘Cariaco’ González.

En busca de renovar energías y focalizarse en los objetivos de este segundo semestre que se avecina, el plantel del Junior de Barranquilla arrancó pretemporada en la Sede Deportiva Adelita de Char. Algunos futbolistas siguen bajo las órdenes de Juan Cruz Real, pero eso no significa que permanecerán en el equipo.

Una de las novedades fue la presencia de Luis González. Aunque el Cariaco termina contrato dentro de una semana, se presentó a entrenar con sus compañeros mientras se define su futuro. La diferencia económica entre lo que pretende el jugador para renovar y lo que le ofrece el club sigue siendo demasiada, y hay pocas chances de que se quede. Lo quiere Millonarios, y tiene ofertas de la MLS, México y Brasil.



En situaciones parecidas están futbolistas como Edwuin Cetré, Fabián Sambueza o Carmelo Valencia. Se ha dicho que no van a ser tenidos en cuenta por el cuerpo técnico, pero dijeron presente en el primer día de la pretemporada. El ausente más marcado fue Miguel Borja, quien tiene permiso mientras Junior, River y Palmeiras llegan a un acuerdo que pinta muy difícil.

#JuniorHD “Hasta que el jugador no diga que no habla más con Junior o viceversa… esto es fútbol y no se sabe. Es un tema económico y nosotros lo que queremos es tener una certeza de si continúa o no. La realidad es que las partes están lejos”: Cruz Real sobre ‘Cariaco’. pic.twitter.com/ZjwjfScHFw

— Habla Deportes (@HablaDeportes) June 23, 2022