¡Atentos en Junior! Fredy Montero ya es agente libre

Junior de Barranquilla está analizando hojas de vida para reforzar su posición de delantero central. La experiencia con Cristian Martínez Borja fue negativa, pero eso se puede solucionar.

A pocos días para que finalice la Liga BetPlay 2021-I, Junior de Barranquilla sigue analizando nombres para reforzar su zona de ataque en 2022. Cristian Martínez Borja no seguiría en el club y podría ir a Once Caldas o La Equidad. Mientras tanto, a los nombres de Carlos Bacca y Fernando Uribe se une otro colombiano que podría llegar al rojiblanco.

Hace unas horas, Seattle Sounders hizo oficial la terminación de contrato de Fredy Montero, delantero de 34 años que desde este momento podrá negociar como agente libre. Si bien el colombiano no ha entrado en la baraja “oficial”, muchos hinchas de Junior piden su llegada, recordando su exitosa carrera fuera del país.

The club has exercised the 2022 contract options of several players, putting our roster at 19 contracted players heading into next season.

📝 https://t.co/D5pguCgs8n pic.twitter.com/rXlRHzf41g

December 1, 2021