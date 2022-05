Amaranto Perea: “Junior es el candidato” y lo único que debería ajustar Cruz Real

Hablando en entrevista con Charla Técnica, Luis Amaranto Perea puso a Junior como favorito en el Cuadrangular A y elogió el trabajo de Juan Cruz Real.

Ahora viendo al equipo rojiblanco como un seguidor más de la Liga BetPlay y luego de haber dirigido a buena parte del plantel que se mantiene en la pelea por un nuevo título, Luis Amaranto Perea no tiene dudas en sus posibilidades de pasar a la final. Lo apunta como principal candidato a ganar el grupo en el que competirá con Millonarios, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga.

Lo que dijo Amaranto sobre Junior y los cuadrangulares

“Junior es el candidato. Juan Cruz Real lo está haciendo muy bien. Ha logrado que su grupo rápidamente encaje con lo que él quiere. El único pero es que en condición de visitante no le estaba yendo muy bien, pero ganó y pasó a Santa Fe en condición de visitante. Junior siempre será candidato”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Junior no tiene buen equipo solamente ahora. Toda la vida ha tenido muy buenos jugadores. Siempre será candidato. Si ajusta un poco lo que ha venido haciendo por fuera creo que en casa está demostrado que es el equipo más fuerte y por los jugadores que tiene, tiene todas las opciones de llegar a la final”.

Luis Amaranto Perea y el balance de lo que hizo como DT de Junior

– “Muchas veces uno puede pensar algo y resulta que la gente te ve de otra forma. Yo he dejado que los medios y la gente terminen quedándose con las sensaciones que ellos consideren. Yo tengo otras. Un equipo como Junior te exige ganar pero tampoco ganas de la noche a la mañana y no solo ha pasado a un entrenador joven como Amaranto Perea sino que Junior tiene muchos entrenadores con una gran experiencia y buen presente que tampoco han podido. En el fútbol no si ganas eres el mejor ni si pierdes eres el peor. El fútbol no es eso. Si no hay muchos entrenadores que hoy son muy buenos que no tenían que haber entrenado más porque en su primera etapa les ha ido mal y tendrían que haber desaparecido. La vida no se trata de eso”.

– “Los seres humanos somos experiencias vividas. Con la experiencia en Junior hoy soy un mejor entrenador. Ha sido un equipo grande que me ha exigido mucho. En frío analizo otras cosas. Creo que hemos hecho cosas buenas. Otras no tanto, que nos han impedido ganar. El análisis lo dejo para ustedes. Dentro de lo malo que ve mucha gente, por lo menos intentamos hacer cosas muy buenas”.

La entrevista de Luis Amaranto Perea en Charla Técnica