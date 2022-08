¿Rescisión de contrato? La nueva versión sobre James

En el mismo día en que el DT de Al Rayyan habló de las posibilidades de James en el equipo, surge esta versión. ¿Decisión tomada?

La publicó el periodista Pipe Sierra (Win Sports): “Ante las dificultades de salir traspasado de Al Rayyan, James Rodríguez (31) y su círculo avanzan trámites para rescindir su contrato con el equipo catarí. Por ahora, adelantan el proceso. Esto le daría al colombiano más tiempo y posibilidades para firmar por otro equipo”, informó.

¿Qué dijo el DT de Al Rayyan sobre James?

El chileno Nicolás Córdova habló este miércoles. Le consultaron por la ausencia del colombiano en el partido debut de la temporada y así respondió: “Lo estamos esperando. Es jugador del Al Rayyan. Nosotros siempre vamos a estar con la disposición de que juegue. Recibió un golpe y no está disponible. Cuando le toque estar seguramente lo va a hacer porque es un jugador de un tremendo nivel”.

En Al Rayyan y siguiendo esa línea de lo que dijo el DT, pretenden seguir contando con él. No está claro lo que pasará, ya que las versiones siguen apareciendo. Es un jugador de élite que se mantiene expectante. Lleva más de un año en el fútbol catarí, pero existe la intención de un cambio. Por ahora no se dio. El mercado de fichajes en Europa se mantiene abierto y por eso la posibilidad de cambio no se descarta.

“James no está lesionado, lo que está es aburrido”

La versión que dio Javier Hernández Bonnet: “James está sano. No se encuentra lesionado, lo que está es aburrido. Está esperando a llegar a un acuerdo con Al Rayyan para deshacer el contrato. Por eso no juega. Según dicen las fuentes, está en buenas condiciones, pero no se sabe si está bien futbolísticamente porque no juega”, dijo el director del Gol Caracol durante el programa Blog Deportivo.

Y agregó: “Lo que no han podido encontrar es una escala salarial que se le parezca a lo que se gana en Al Rayyan. Así es muy complicado, quiere terminar el contrato, con un salario bueno, pero no hay ningún club que le pueda dar ese dinero”. Según el experimentado periodista, esa es la situación real de James Rodríguez en la actualidad. Está tomada la decisión de irse y por eso no está jugando con el equipo catarí.