¿Por qué es incorrecto decir que James podría no jugar más en 2021?

Empezó a hablarse de esa versión por la expulsión de James Rodríguez y lo que dice el Código Disciplinario de la Asociación de Fútbol de Catar en situaciones como la suya. ¿Sería para tanto?

Lo primero que hay que decir es que la expulsión de James se dio en partido de la liga de Catar (Stars League). A dicho certamen efectivamente le quedan únicamente 3 jornadas durante el 2021 y la sanción para el colombiano podría ser, efectivamente, de dicha cantidad de juegos. Es algo que todavía no tiene una definición y dependerá de lo que informe el árbitro Khalid Abdulla Nabet respecto a la decisión que tomó para expulsarlo.

Según versión de Futbolred, “según el artículo 48, los castigos por infracciones como las que evidentemente cometió James contemplan sanciones de entre cuatro y hasta 24 partidos, dependiendo de la gravedad de los hechos y, específicamente, de lo que conste en el informe arbitral”. Siendo así, que lo suspendan por las 3 jornadas restantes del año es posible.

Sin embargo, eso no quiere decir que James Rodríguez no juegue más en el 2021. Es que la competencia de Al Rayyan en el año no está solamente en la Stars League. Además entre noviembre y diciembre de 2021 tiene partidos de la Stars Cup. ¡Hay 6 compromisos programados!

Entre el 9 de noviembre y el 14 de diciembre Al Rayyan debe enfrentar a Umm Salal, Al Shamal, Al Ahli, Al Wakrah, Umm Salal y Al Shamal, en ese orden, por el certamen en el que en la actual edición ya perdió los dos partidos que jugó: vs. Al Ahli (0-2) y v. Al Wakrah (4-3). Ahí podría seguir jugando James Rodríguez.