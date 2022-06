La razón por la que James Rodríguez rechazó al Botafogo

A pesar de que Botafogo llegó a un acuerdo con el Al Rayyan, James Rodríguez no habría aceptado jugar en el club brasileño.

Toda la prensa qatarí lo daba por hecho: James se iría del Al Rayyan para jugar en el Botafogo. Los clubes habían alcanzado un acuerdo en lo económico y sólo faltaba lo más importante: el sí del jugador. Aunque su equipo presionaba para que aceptara la propuesta, el colombiano dijo que no irá a Sudamérica.

+ Carlos Antonio Vélez sobre Villa: “Hay que saludarlo con cinturón de castidad”

El motivo es muy sencillo: James Rodríguez quiere regresar a Europa. Puede que el multimillonario dueño del Botafogo, John Textor, le haya ofrecido uno de los contratos más altos del Brasileirao, pero los deseos del volante son volver al viejo continente y sólo saldrá del Al Rayyan en esas condiciones. Se quiere ir, pero no a Sudamérica.

James Rodriguez dreams of playing in Europe again. That’s why he’s not accepting Botafogo proposal, as of today. Nothing at the final stage or similar. 🚨🇨🇴 #transfers

James will leave Al Rayyan – he’s still giving priority to different proposals as things stand. @PSierraR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022