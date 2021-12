La razón por la que James no juega la Copa con Al Rayyan

Este martes Al Rayyan cayó goleado en la Copa de la Liga y no tuvo a James Rodríguez. ¿Qué pasa con él?

Por la Fecha 4 de la competencia, Al Rayyan cayó derrotado en condición de local. Perdió 0-3 con goles de Fahad Waad (2) y Jeremy de Nooijer. El equipo que perdió no contó con el futbolista colombiano que no juega con ellos desde el 30 de octubre. Está suspendido para disputar la liga y en la Copa no ha sido tenido en cuenta.

James Rodríguez no está inscrito para jugar la Copa de la Liga en Catar

Así lo ha informado el Gol Caracol tras una entrevista de Blog Deportivo (Blu Radio) con el periodista catarí Mohamed Elgazar. “James tuvo descanso de la Copa, los jugadores que no van a jugar la Copa están descansando. Pero todo va bien. No hay nada raro. No hay nada de rumores de que James vaya a salir de Catar”.

Entonces queda clara esa situación. De momento Al Rayyan no cuenta con James Rodríguez para la competencia en la que lidera el grupo con 9 puntos en 4 fechas. Sí lo tiene en los planes de la liga en la que pagó una suspensión tras la expulsión jugando ante Al-Arabi. Eso fue el 30 de octubre. Desde ese momento no ha vuelto a jugar con el club y sí con la Selección Colombia.

El próximo partido de Al Rayyan es precisamente por el certamen de la liga. Lo disputará el 20 de diciembre visitando a Catar SC. Serán 5 compromisos en el próximo mes para la escuadra en la liga y se espera que allí esté James Rodríguez. De momento lleva 3 presencias y un gol con el equipo.