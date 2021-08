James Rodríguez, inconforme con el resultado de Colombia en los Juegos Olímpicos

Terminaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y Colombia se posicionó en la casilla 66 con 5 medallas (4 de plata y 1 de bronce), quedó por debajo de Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela.

Uno de los deportistas referentes del país como es James Rodríguez, a través de una transmisión en su canal de Twitch, analizó el desempeño de los colombianos en las justas olímpicas y abrió un fuerte interrogante.

“Les mando un abrazo a todos, a los que ganaron medalla, felicitarlos. Todos lo hicieron de buena manera. Lo hablaba con un amigo, Colombia es un país grande en cuanto a talentos, en Olímpicos deberíamos ganar muchas más cosas, no sé si hace falta apoyo o qué”.

Y agregó que “irnos con tan pocos logros en los Olímpicos no está bueno… Colombia es un país muy grande… No sé ¿Será que no apoyan el deporte en nuestro país?”.

Cabe recordar que para etas olimpiadas solo fueron 71 deportistas, casi la mitad de los que nos representaron en Rio 2016. La pandemia es un factor importante ya que en varias disciplinas no se podía entrenar. En esos juegos obtuvimos 3 de oro, 2 de plata y 3 de bronce, siendo los mejores en la historia para Colombia.