James Rodríguez vuelve a ser notica en Catar y esta vez no es por sus goles y asistencias. No estuvo en el juego entre Al Rayyan frente a Al-Khor.

Todavía no hay un parte oficial al respecto por parte del club catarí, razón por la que el departamento médico de la Selección Colombia está preocupado, pues se aproxima la convocatoria para los juegos ante Perú y Argentina y James es ausente con Al Rayyan.

No obstante, la ausencia del colombiano ha sido factor de polémica, pues mientras su equipo jugaba ante Al-Khor, fue visto en redes sociales jugando Call of Duty – Warzone con el gamer VidGun.

No obstante, mientras se transmitía el en vivo por Facebook, James no brindó ni una sola palabra al respecto. El que sí lo hizo fue el gamer, quien dijo que “estamos con James (…) no va a jugar hoy, tiene una molestia en la pierna, pero no es nada grave”.

Y agregó que “juega el próximo partido del Al Rayyan (contra Al Ahli el 23 de enero). Se está recuperando de eso”. Esto indicia que no es grave y de ser así, estaría con la tricolor el 28 del mismo mes ante Perú.