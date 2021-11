James Rodríguez, el regreso a Al Rayyan y la expectativa por su próximo partido

Después del partido ante Paraguay con la Selección Colombia, James Rodríguez no ha vuelto a tener acción. Ahora sí se unirá a entrenamientos en Al Rayyan.

Él jugó por última vez con dicho equipo en Catar el pasado 30 de octubre en partido ante Al Arabi. Ese día logró una asistencia, salió expulsado y también lastimado. Se recuperó para jugar con la Selección Colombia. Estuvo ante Brasil y Paraguay. A partir de ahí no ha tenido más juegos oficiales. Ahora volverá a entrenamientos de cara.

¿Cuándo puede volver a jugar James Rodríguez?

Con él hay una situación especial. Luego de la expulsión que sufrió en la liga se desconoce el alcance de la sanción que tendrá. Es algo que no se ha definido de manera oficial y por lo tanto no está claro en qué fecha del certamen podrá volver a jugar. Ahora bien, de acá a final de año la competencia de Al Rayyan también estará en la Copa de la Liga. Habrá que esperar si la sanción para él incluye su ausencia en dichos juegos.

Entre el 27 de noviembre y el 14 de diciembre Al Rayyan debe enfrentar a Al Ahli, Al Wakrah, Umm Salal y Al Shamal, en ese orden, por el certamen en el que en la actual edición ya perdió 3 de los 4 partidos que jugó: vs. Al Ahli (0-2), vs. Al Wakrah (4-3) y vs. Umm Salal. Ahí podría seguir jugando James Rodríguez, dependiendo de lo que diga la Federación. De momento empezará a estar disponible a través de los entrenamientos.