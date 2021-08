James Rodríguez, contundente contra sus críticos. “Cuándo sepan mi día a día, pueden hablar”

El volante colombiano se puso serio en su canal de Twitch y se refirió a las personas que pasan criticándolo a diario, mandando un mensaje contundente.

Este martes, James Rodríguez hizo una nueva trasmisión en su canal de Twitch, donde ha tenido como invitado a su compañero de equipo Yerry Mina, en la cual estuvieron hablando sobre diferentes situaciones, tanto futbolísticas como de la vida. Sin embargo, en un momento de la trasmisión al volante se puso serio y dejó claras varias situaciones sobre su día a día.

Todo comenzó cuando habló sobre su estado físico de cara al arranque de la temporada. “Yo estoy entrenando fuerte, yo me siento muy bien como hace mucho no me sentía y lo único que quiero es jugar y hacerlo bien, aquí (en Everton) o en cualquier lugar donde me toque. La gente no sabe, pero yo siempre me entreno bien“.

Luego, comentó. “La gente piensa, habla y dice muchas cosas… pero la gente no me ve en el día a día mío. Cuando estés en mi casa habla, sino te tienes que callar. Yo ya no voy con eso, esto es un mensaje para la prensa y toda la gente, que los jugadores merecemos respeto. La gente en la prensa quiere vender y el nombre mío vende mucho más, es el trabajo de ellos y es respetable también, pero es un llamado a la cordura“.

Por otro lado, habló sobre la Copa América que hizo la Selección Colombia, aunque no se refirió mucho más al tema. “Mis compañeros hicieron una muy buena Copa, llegar a semis siempre es duro e hicieron un gran papel. Lucho Díaz estuvo bien haciendo cuatro goles en tan pocos partidos… Yo creo que les habrá faltado algo, yo creo (risas)“.