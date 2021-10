¿El hombre meme? James nuevamente fue protagonista de burlas en redes por su debut en Catar

Este domingo llegó el momento esperado por muchos: James Rodríguez debutó con su nuevo equipo, Al-Rayyan y nada fue como se esperaba, pues el resultado en contra por 3-0 poco ayudó para que el estreno del colombiano fuera brillante.

Aunque el jugador tampoco mostró protagonismo ni pudo ayudar a que su elenco no fuera goleado. Es por eso que las críticas no se hicieron esperar y por lo tanto, en redes sociales no hubo compasión, por lo que los memes volvieron a aparecer al rededor del mediocampista cucuteño, al que le reclaman por haberse ido a un club con tan poco fútbol y mucho dinero.

El equipo de @jamesdrodriguez el #AlRayyan es más malo que pegarle a la mamá. pic.twitter.com/Wp6V14Weh9 — La Pura Verdad (@LaPuraVerdadCO) October 17, 2021

– Milhouse estás viendo el debut de James en el Al Rayyan de Qatar? – Oh si Bart es algo fantástico! pic.twitter.com/eSdBTNO2SR — 𝘒𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 ✪ 🇨🇴🇨🇦🇨🇵 (@Ricardenal) October 17, 2021

James saliendo después de ir a buscar minutos en Qatar. pic.twitter.com/IhCqsJrO6N — Mundo America 1927. (@rojomundo1927) October 17, 2021

James viendo como se fue a tremendo equipo tan malo que ni el mismo puede levantar pic.twitter.com/mWbBF7v6ra — Carolina Gordillo 🇨🇴🇦🇷 (@CaroGC) October 17, 2021

James Rodríguez triste porque perdió su equipo en su debut: pic.twitter.com/Rv31SqUKqm — Joan (@UnUribeBueno) October 17, 2021

Perdió el equipo de James por goleada. pic.twitter.com/hfIpVmRTNf — Ing. Will Arboleda (@waarboleda19) October 17, 2021

El todopoderoso equipo de James en la increíble liga de Catar está perdiendo 2-0. pic.twitter.com/hWXoi7OuEW — David López (@Irreverendos) October 17, 2021