Críticas tras el debut de James en Catar: “Su carrera ha tocado fondo”

Después de cinco meses, James Rodríguez volvió a competir y por fin debutó con su nuevo equipo Al-Rayyan, de Catar. En su primera presentación, al colombiano no le fue para nada bien porque los suyos fueron absolutamente dominados por Al Duhail, que los goleó por 3-0.

Terminado el encuentro, no se hicieron esperar las fuertes críticas contra el colombiano, especialmente en Inglaterra, donde estuvieron muy pendientes. “La carrera de James Rodríguez ha tocado fondo después de que la superestrella colombiana dejara la Premier League por Qatar”, publicaron en el portal Daily Star.

El exintegrante del Everton FC estuvo en cancha durante 88 minutos y no pudo contribuir para que su elenco fuera ‘bailado’. No tuvo mayor participación y no dejó buenas sensaciones.

Es por eso que en el medio de comunicación inglés analizaron el estreno del cucuteño y casi que le dieron la razón al técnico de los Toffees, Rafael Benítez, quien en varias ocasiones explicó que el futbolista cafetero no estaba en condiciones para jugar, pues no se encontraba bien físicamente.

Ahora, a James le tocará demostrar lo contrario y ayudarle a su club a salir de la mala situación, pues está a dos puntos del descenso actualmente.