¿Cómo es y de dónde sale la versión del interés de un equipo brasilero por James?

Sí, ese es el más reciente rumor con la carrera de James Rodríguez. ¿Un equipo en Brasil? Así lo informaron hoy. Ojo a la fuente.

Se dijo en el programa Blog Deportivo (Blu Radio). Y quien dio la información fue la periodista Marina Granziera. Según su versión, efectivamente hay consultas respecto al futuro del hoy en día futbolista de Al Rayyan en el fútbol de Catar. Ese fue el equipo que invirtió en su fichaje para la salida de Everton en el más reciente mercado de fichajes.

¿Qué es lo que se dice sobre James Rodríguez en Brasil?

“Han preguntado, pero no quiere decir nada porque además en Catar pagaron alto por James Rodríguez y no creo que el club que preguntó tenga la plata para sacarlo de esa liga”, fue lo primero que dijo Granziera al dar su versión de lo que se está pensando. Por ahora no pasa de ahí y así lo explicó:

“Se trata del Sao Paulo, que en esta temporada se salvó del descenso y es de los pocos que ni va a Libertadores, ni a Sudamericana. Ahora es uno de los equipos que entró a un fondo y puede sacar plata, como el caso de Flamengo, Palmeiras y otros, que les ayudó a resurgir. Si Sao Paulo ya preguntó, es posible que otros también estén por ahí rondando y estando al tanto de la situación de James Rodríguez”.

Sao Paulo FC, un histórico, hoy en día es el equipo que terminó la Serie A en Brasil ocupando el puesto 13. Estuvo 5 por encima de la zona de descenso. Cuenta con futbolistas representativos como Jonathan Calleri, Martín Benítez, Édr Citadin y Emanuel Rigoni. Recientemente también tuvo a DaniAlves.