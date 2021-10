“A James Rodríguez no le funciona la cabeza, no tiene la concentración”

James Rodríguez continúa siendo foco de muchas críticas al rededor del mundo, luego de tomar la decisión de jugar en Catar para el Al-Rayyan, con el que ni siquiera ha podido debutar, debido a algunos problemas musculares que presenta.

Ahora, un exfutbolista extranjero soltó una opinión sobre el colombiano que lo dejó bastante mal parado. Se trata de Paulo Sergio, un exjugador del Bayern Múnich, donde militó el mediocampista cucuteño entre 2017 y 2018.

“Yo he acompañado un poco las noticias de James y tengo una foto con él cuando estaba en Bayern. Es un gran jugador, un hombre que habla muy bien y que ha tenido un buen periodo en Bayern, pero pienso que la cabeza no le funciona… no tiene la concentración para hacer lo que debe hacer, porque tiene mucho potencial para estar jugando en alto nivel con 30 años”, expresó el brasileño en una entrevista con el diario Marca.

Y continuó, comentando sobre el juego del volante de creación cafetero. “Yo sentí que él no tenía más ganas. Hacía un partido bueno, un partido más o menos y otro mal. Tú necesitas tener el foco, sino, no vas a jugar en alto nivel… James no debería estar en Catar por su buen fútbol, pero él es un jugador que está dando un paso adelante y dos atrás. Ahora deberá acostumbrarse y retomar su nivel”, concluyó.