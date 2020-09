El amor por Salomé une a Daniela Ospina y Juana Valentina Restrepo

La relación de Daniela Ospina con James Rodríguez es excelente, pero hay muchos que piensan que la bella modelo no quedó en buenos términos con la linda Juana Valentina Restrepo, la hermana menor del jugador del Everton.

“No nos odiamos, no tengo rencor con nadie. De hecho, en varias ocasiones lo he dicho: estoy absolutamente agradecida con Daniela porque me hizo tía. Le tengo respeto porque es la mamá de mi sobrina”, dijo en un video la hermosa joven.

A la atractiva exesposa del volante de la Selección Colombia y a la bonita cuñada de la espectacular Shannon de Lima no les interesan los rumores de redes sociales y solamente les importa que Salomé sea feliz y cercana a toda su familia.

Daniela Ospina y Juana Valentina Restrepo se dejaron ver juntas y demostraron que no se la llevan mal: