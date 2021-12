¿Cuándo vuelve La Champions Femenina?

Grandes partidos se esperan para los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina.

Después de jugarse la fase de gupos en la UEFA Women’s Champions League, los cuartos de final se aproximan y varios son los encuentros atractivos del torneo. Después del inicio de 16 equipos repartidos en cuatro grupos, los 8 mejores seguirán buscando llegar a la final de la competición y levantar el trofeo.

Equipos clasificados a los cuartos de final

Arsenal

Barcelona

Bayer de Múnich

Juventus

Paris Saint Germain

Olimpique de Lyon

Real Madrid

Wolfsburgo

La siguiente fase de la Champions Femenina se jugará entre el 22 y el 31 de marzo. Mientras que las semifinales de disputarán del 23 al 30 de abril. Aún queda por definir cuándo será la final del torneo más importante en el mundo del fútbol femenino.

Una de las llaves más importantes es el enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid. El clásico español que se jugará por primera vez en el torneo y que contará con las estrellas de ambos clubes y la mejor futbolista del mundo en el 2021, Alexia Putellas.

En la última edición el campeón fue el Barcelona que venció al Chelsea.

Así serán los enfrentamientos de ida y vuelta de la Champions Femenina

Barcelona vs Real Madrid

Paris Saint Germain vs Bayer Múnich

Wolfsburgo vs Arsenal

Juventus vs Olimpique de Lyon