Fabián Sambueza fue noticia de última hora en Santa Fe, pues no estaba en los planes de ningún santafereño tenerlo para el 2022, razón por la que se ilusionaron bastante.

Todo iba bien encaminado, incluso el representante de ‘El Chino’ confirmó las conversaciones entre parte y parte. Sin embargo, Santa Fe no pudo concretar el canje por Kelvin Osorio y mucho menos el patrocinador para pagar una parte del salario que devenga Sambueza en el cuadro barranquillero.

Ante esto, este martes, desde Barranquilla confirman que Fabián Sambueza seguirá siendo Tiburón en el 2022, equipo con el que tiene contrato hasta diciembre del 2022.

Eso sí, no le garantizan la titularidad, pues el 2021 no fue el mejor año para el jugador argentino, motivo por el que tendrá que ganarse un puesto en Junior en la liga local y Copa Sudamericana.

Entre tanto, en Santa Fe no se han pronunciado al respecto. Lo que sí es cierto es que no pasa por el mejor momento económico y, al no conseguir un patrocinador más, la venta de Kelvin Osorio sería una salvación para conseguir un par de refuerzos más.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🦈¡Sigue siendo ‘Tiburón’! ➡️Fabián Sambueza continuará siendo jugador de Junior de Barranquilla en 2022 📻Sintonícenos de Lunes a Viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/Ra5fTKNwPc — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 28, 2021