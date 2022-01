Alexia Putellas, una de las nominadas al FIFA The Best

La competencia por definir quién fue la mejor jugadora del mundo en la temporada 20/21 sigue en marcha.

La FIFA dio a conocer las tres finalistas que competirán por el galardón a mejor jugadora de la temporada. Dos futbolistas del Barcelona y una del Chelsea, esperarán el veredicto final este 17 de enero en la ceremonia de pemiación virtual. También se conocieron los finalistas para mejores directores técnicos de equipos femeninos.

Junto a Alexia Putellas ganadora del Balón de oro junto a Lionel Messi, ahora se encuentran compitiendo junto a Jen Hermoso compañera en el Barcelona y Sam Keer jugadora del Chelsea.

Dentro de la terna nominada a mejor entrenador se encuentran dos mujeres, Emma Hayes de Inglaterra/Chelsea FC, Sarina Wiegman de Países Bajos, Selección de los Países Bajos, Selección de Inglaterra; además de Lluís Cortés España/FC Barcelona.

Los ganadores serán elegidos por medio de los votos de entrenadores, las capitanas de las selecciones y un periodista especializados. Los posibles ganadores al galardón son Alexia Putellas y Lluís Cortés. La ceremonia se podrá presenciar por las redes sociales oficiales de la FIFA.

Leaders on and off the pitch. 🤝 The shortlist for #TheBest FIFA Women’s Coach 2021.

Who will be victorious? 🏆

@Llcortes14 🇪🇸 @emmahayes1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@wiegman_s 🇳🇱 pic.twitter.com/XVZDTNi1gn

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) January 6, 2022