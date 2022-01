Alexia Putellas, la ganadora del premio The Best de la FIFA

La española Alexia Putellas fue confirmada como la mejor jugadora del mundo en la temporada 2021. Ya habia ganado el balón de oro.

Después de que estuviera compitiendo en la terna de finalistas con Jennifer Hermoso y Sam Kerr, Alexia Putellas fue la ganadora del premio The Best. El trofeo a la mejor del año fue entregado por el capitán del equipo masculino del Barcelona, Sergio Busquets hizo entrega a la capitana culé del galardón de la FIFA.

Después de ganar el balón de oro que entrega la revista France Football, la jugadora campeona con Barcelona de la Liga, Copa y la Champions League. Las palabras de agradecimiento de la ganadora fueron dedicadas a sus compañeras de equipo “Esto es de todas. Espero que sigamos con la misma motivación o más este año y que tengamos otra vez muchísimo éxito”.

La goleadora del equipo culé con 26 goles en la temporada anterior, celebra y trabaja para seguir siendo una de las futbolistas más destacadas en el entorno del fútbol femenino mundial.

🏆 The Best in the World 🏆#TheBest FIFA Women’s Player Award 2021 goes to @alexiaputellas!

🇪🇸 | #AlexiaPutellas pic.twitter.com/bS8GAApgAZ

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) January 17, 2022