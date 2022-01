The Best: ¡Una portera sudamericana la mejor del mundo!

La arquera de la Selección de Chile Femenina, fue la mejor en su posición en el 2021.

Después de estar tres veces nóminada para ganar el premio a la portera más importante de mundo, la chilena Christiane Endler se quedó con el premio de la mejor arquera del 2021. Endler que jugó con el París Sain Germain y en actualidad es títular del Olimpique de Lyon y que renovó su contrato hasta el 2024, es la reina de las porteras.

La lucha por conseguir el trofeo The Best, no fue nada fácil, pues las arqueras nóminadas por la FIFA que acompañaron en la terna a la chilena fueron Hedvig Lindah, Ann-Katrin Berger, Stephanie Lynn Marie Labbé y Alyssa Naeher.

Se espera que la arquera de la Selección de Chile pueda estar en la Copa América Femenina que se disputará del 8 al 30 de julio en Colombia.

Por otra parte, otro de los premios para el fútbol femenino fue para Christine Sinclair, por ser la máxima goleadora histórica a nivel de Selecciones, después de anotar 188 goles. La jugadora se llevó el The Best FIFA Special Award.