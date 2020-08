¿Qué pasó con Juan Fernando Quintero y la salida a China?

Todavía no se dio. Juan Fernando Quintero ya dejó de entrenarse en River Plate. Todo estaba arreglado para su salida hacia Shenzhen FC, pero han surgido diferencias en las últimas horas.

Actualmente el pase de Juan Fernando Quintero está estancado. Resulta que el club chino ofrece pagar el monto acordado, pero en 2 cuotas. River Plate pretende otra cosa. Quiere que se le pague todo lo acordado ahora mismo. Así que hay desacuerdo.

Eso no quiere decir que la transferencia esté caída. Está estancada, eso sí. Se pretende conseguir un arreglo pronto sobre la forma de pago. La traba está siendo negociada para que en River Plate acepten y se le dé la salida al futbolista de la Selección Colombia del club. Eso todavía no pasó.

Juan Fernando Quintero dejó de entrenar en River Plate

El cuadro argentino entró en una burbuja para realizar sus trabajos deportivos. En ellos no está el colombiano. Él entrenó con el grupo hasta el pasado sábado. A partir de ahí y tras la despedida de sus compañeros, empezó a hacer trabajos de manera individual. Se esperaba que fuera por pocos días mientras se definía su salida del país.

Por ahora no pasó. Juan Fernando Quintero sigue en Argentina, con contrato vigente en River Plate y trabajos en soledad. En Shenzhen todavía no cuentan con él. La liga se está jugando, pero al no tener acuerdo en la forma de pago, todavía no pueden presentarlo. Se mantiene la expectativa sobre la posibilidad de cerrar el fichaje en breve.

Así empezaron las despedidas de Juan Fernando Quintero en River Plate

Además Marcelo Sapienza, masoterapeuta de River Plate, ya publicó una despedida en su cuenta en Instagram: “Eternamente gracias, panita querido. Gracias por tanto dentro y fuera de la cancha. La suerte de conocerte y saber que sos una gran persona de corazón. Voy a extrañar tu: ‘Hola, Chelito'”. Juanfer le contestó: “Gracias por todo, Chelito. También te voy a extrañar, amigo”.