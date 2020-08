¿Por qué Lionel Messi quiere irse del Barcelona?

Esa decisión que se hizo pública este 25 de agosto es la consecuencia de varios problemas que ha tenido Lionel Messi con el club y su directiva en los últimos 3 años. Son muchos los puntos que desatan en ella.

Hace ya un buen tiempo que la directiva del Barcelona va por un camino que no convence a Lionel Messi y ya se cansó de ello. Las cosas no cambiaron en su momento. Ahora tampoco pasará y por ende la determinación de hacerse a un lado. La comunicó vía burofax este martes.

Lionel Messi ha tenido una serie de desencuentros que ahora sí parecen demasiado. Sus ideas no son compatibles con las de Josep María Bartomeu, el presidente del club, y demás directivos. Acá un recuento de lo más importante entre él y el club hasta llegar al desgaste.

Respuesta negativa al deseo del regreso de Neymar

Que el brasilero se fuera luego de conformar un temible equipo que ganó la Champions League en 2015 fue una decisión personal de Neymar. Ahora bien, que después no regresara sí fue algo que molestó al argentino, al punto de dar declaraciones al respecto que sonaron fuerte.

“Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso. Pero es cierto que negociar con el Paris Saint-Germain no es fácil”, expresó. Él habría pedido un esfuerzo para lograr tal fichaje que no se dio.

Cruces con Eric Abidal

La relación con el francés que ya dejó de ser el Director Deportivo tampoco fue buena. Tras el despido de Ernesto Valverde, él argumentó la salida con el reclamo de los jugadores, que sostenían que no se trabajaba lo suficiente bajo las órdenes del entrenador.

Lionel Messi se molestó por tal declaración e hizo público su enojo. A través de un mensaje en Instagram criticó duramente a Eric Abidal. Le pidió que diera nombres y no mencionara a todos los futbolistas en una misma bolsa.

La salida de Luis Suárez

Esa decisión comunicada por Ronald Koeman de prescindir de Luis Suárez contó con el desacuerdo del argentino. Él considera que el uruguayo (tercer goleador histórico del Barcelona) sigue teniendo juego que ofrecer y que su conexión con él es perfecta. Pero más allá de eso, Lionel Messi está en desacuerdo con las formas del despido. Una llamada telefónica que ni siquiera fue de la directiva, lo molestó.

Críticas de directivos

Esta fue publicada por Mundo Deportivo: “Cuando el club, en plena pandemia, propuso a la plantilla un acuerdo de rebaja salarial para no ir a un ERTE directo sin negociación, hubo directivos que hicieron llegar a los medios críticas a la plantilla por la tardanza en aceptar la rebaja de sueldo, algo que hicieron antes otros clubs como, por ejemplo, la Juventus de Turín. Al llegar a un acuerdo con el club, en una nota hecha pública por los jugadores, hubo un palo por las críticas de los directivos. Fue uno de los motivos que llevó a Bartomeu a prescindir de varios miembros de su junta en Semana Santa, tras saber que algunos de ellos habían criticado veladamente a la plantilla en los medios cuando las negociaciones las llevaron él y Òscar Grau, el CEO del club, de forma personal”.