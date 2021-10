Porto atrae la atención de nuevos inversionistas

Tanto como para decir que seguirán el ejemplo de Newcastle, tampoco. Consiste en vender una porción de la participación accionaria dentro del club.

Esa es la novedad con el FC Porto, según Bloomberg. El club portugués tiene una propuesta que lo tiene cavilando. La idea es aceptar una propuesta de inversión. Para ello se encuentra en pleno servicio de asesoría con una empresa llamada Certus Capital Partners.

De las conclusiones que arroje el servicio de consejería dependerá de si aceptan o no la propuesta de aceptar inversionistas. En el club no están del todo convencidos. De hecho, en caso de aceptar sería por un porcentaje menor. En otras palabras, no es una movida semejante a la del Newcastle.

Por poner un ejemplo, se trata de un negocio similar al que en su momento hizo el Wolverhampton de Inglaterra, que vendió una participación minoritaria al grupo inversor Peak6 Group LLC, de Estados Unidos.

El Porto es uno de los clubes que atrae la atención por la forma en que gestiona la adquisición y posterior venta de jugadores. Suele detectar talentos, los consolida y sus ventas a otros clubes se traducen en dividendos muy grandes. Lo consideran uno de los 20 mejores clubes de Europa.

Bloomberg informó hace poco que el FC Porto tuvo ganancias netas de 33,4 millones de dólares y pérdidas por 116 millones de euros en consecuencia por los efectos de la pandemia.