Por problemas de salud, se pospone declaración de Blatter en juicio

El expresidente de la FIFA, que ahora tiene 86 años, le dijo al tribunal que estaba demasiado enfermo para testificar.

El inicio del juicio de Joseph Blatter y Michel Platini se pospuso para este jueves (9). El expresidente de la FIFA, que ahora tiene 86 años, le dijo al tribunal que estaba demasiado enfermo para testificar.

“No estoy bien. Tengo estos problemas que van y vienen. No puedo respirar bien. No me siento capaz en el momento de responder a un interrogatorio”, dijo Blatter cuando llegó a declarar ante el tribunal. Los tres jueces dijeron que el juicio se desarrollaba con un cronograma apretado, pero que podría realizarse este jueves.

Vale recordar que Blatter y Platini, expresidente de la UEFA, enfrentan acusaciones de fraude, malversación y corrupción. Si son declarados culpables, pueden ser multados o incluso encarcelados.

“Estoy convencido de que se me hará plena y definitivamente justicia después de tantos años de salvajes acusaciones y calumnias. Probaremos ante el tribunal que actué con la mayor honestidad, que la FIFA me debía el pago del resto del salario y es perfectamente legal”, dijo Platini.

El dúo fue expulsado del fútbol por el Comité de Ética de la FIFA por pagos sospechosos. Blatter renunció en 2015, presionado por patrocinadores por escándalos de corrupción en la entidad. Platini, por su parte, promocionado como posible sucesor de Blatter, vio desmoronarse su objetivo a causa del escándalo.

“Es obvio que la FIFA se ha visto perjudicada. Se robaron dos millones de francos suizos. El pago de Blatter a Platini nunca fue aprobado por la FIFA”, agregó Catherine Hohl-Chirazi, abogada de la FIFA, refutando el argumento de Platini.