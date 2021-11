Nike y la US Soccer renuevan el patrocinio por valor récord

Juntos desde 1995, Nike y US Soccer, la entidad responsable del fútbol en Estados Unidos, anunciaron la renovación del patrocinio. Se especula que el nuevo contrato tendrá una vigencia de diez temporadas.

Los montos involucrados no fueron revelados, pero la federación lo describió como “el mayor acuerdo comercial en la historia del fútbol en los Estados Unidos” y “una de las mayores inversiones de Nike en una federación de fútbol”.

La renovación hará que Nike siga siendo responsable de los uniformes de todos los equipos del fútbol estadounidense, incluidos hombres, mujeres, jóvenes, playa y fútbol sala. Además, las partes se comprometieron a invertir en el crecimiento del fútbol femenino y hacerlo más inclusivo en el país.

“Nike ha sido un socio muy positivo para el fútbol estadounidense durante mucho tiempo y ha jugado un papel importante en el crecimiento de la federación y ha sido un gran apoyo para muchos de nuestros jugadores a lo largo de los años. Continuar esta asociación a un nivel tan alto, continuar persiguiendo los objetivos de vital importancia que compartimos y tener acceso a los recursos que impulsarán todas las áreas de la federación son cosas que nos hacen sentir extremadamente positivos sobre el futuro del fútbol en los Estados Unidos. ”, Dijo Cindy Parlow Cone, presidenta de US Soccer.

Gear up before #USAvMEX 😎

The @Visa Fan Studio will be set up at Fan HQ for all your pregame #USMNT merch needs. pic.twitter.com/T8CezZhFle

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) November 12, 2021