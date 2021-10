Nike tendrá tienda oficial en mercado libre

Después de 2 años de negociación, Nike tendrá su propia tienda oficial en Mercado Libre. El acuerdo permitirá a los vendedores acreditados vender productos de marca en comercio electrónico, además del propio gigante estadounidense, que tiene como objetivo “profesionalizar” todo lo que se vende en la plataforma y lleva su marca.

La tienda oficial de Nike dentro del Mercado Libre contará con ropa, zapatos y otros accesorios que son parte del ecosistema de la compañía.

“Creo que tenemos grandes opciones en la tienda, seleccionadas especialmente para los consumidores que están en el mercado libre. Masculino, femenino, infantil… Y también enfocado al deporte. Si eres un jugador de fútbol, ​​tienes productos o un jugador de baloncesto. La tienda oficial en Mercado Libre es un punto de entrada al programa de membresía de Nike. También es una entrada a lo que llamamos el ecosistema deportivo”, agregó Karsten Koehler, Gerente General de Fisia, Distribuidor Oficial de Nike en Brasil, al portal de negocios.

Con la pandemia, Nike trabajó activamente para fortalecer su entrega digital. Cabe recordar que el Mercado Libre se inserta cada vez más en el universo deportivo. Hoy tiene aproximadamente 76 millones de usuarios activos.

The future of sport is built on firsts and never-seen-befores. It’s where “what if” becomes “why not?” It’s where @realshellyannfp and @DiedetheGreat and @_ajawilson22 make the impossible possible. Watch and see how tomorrow could be the best day ever.

🔈: @Lupita_Nyongo pic.twitter.com/R47DuDgYMm

— Nike (@Nike) July 11, 2021