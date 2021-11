Manchester City hace acuerdo con Sony

Manchester City ha unido fuerzas con Sony para desarrollar nuevas experiencias digitales. El club aprovechará las tecnologías de la compañía para desarrollar contenido e iniciativas en el entorno en línea para involucrar a sus miles de fanáticos en todo el mundo.

En este primer momento, el enfoque de la asociación será crear una comunidad en línea global donde los fanáticos puedan interactuar con el City y entre ellos. Con este fin, el Etihad Stadium, sede del club, será recreado digitalmente. Sony también quiere participar en las experiencias de música y entretenimiento en general.

“En Manchester City, tenemos un sólido historial de adoptar continuamente las últimas tecnologías para mejorar nuestra operación, con un enfoque particular en explorar formas de involucrar y entretener a nuestra base global de fanáticos. Esta asociación con Sony coloca al City en la etapa de desarrollo de un proyecto emocionante que creará experiencias digitales inmersivas para los fanáticos que nunca antes se habían visto en el fútbol”, dijo Nuria Tarre, directora de marketing y experiencia de los fanáticos de City Football Group (CFG).

Today, we announced a new global partnership with @SonyGroupGlobal which aims to develop new digital fan experiences that will be at the cutting-edge of global sport 🤝#ManCity | #FutureSony

— Manchester City (@ManCity) November 30, 2021