Campaña del Ajax contra la prohibición de la UEFA

El Ajax finalmente usó su tercera camiseta 21/22, marca adidas en la Champions League. Sin embargo, al diseño original le faltaron Tres Pajaritos, un detalle clave que le da al diseño un significado adicional.

Ahora, el equipo holandés está contraatacando, resaltando ese significado y la conexión que tiene con el club.

Fue el primer partido europeo que jugaron con su tercera camiseta 21/22, un diseño que toca todas las notas correctas en su homenaje a Bob Marley y específicamente a Three Little Birds, el Reggae.

Los Tres Pajaritos, que suelen aparecer debajo del cuello, en la parte posterior de la camiseta, no se vieron por ningún lado contra. La UEFA dijo que no era un símbolo del Ajax y no podía aparecer.

La camiseta es sin duda una de las mejores de la temporada, pero no es la única que infringe las reglas y regulaciones de las autoridades. Ajax, en respuesta al fallo de la UEFA contra el símbolo, comenzó una campaña para abordar la prohibición, con la esperanza de anular la decisión de la autoridad.

Encabezando la campaña hay un video titulado “Una historia sobre el Ajax y los tres pajaritos”, que detalla la conexión del club con la canción, que se remonta a 2008.