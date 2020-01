Un hincha diseñó los uniformes del Bucaramanga 2020

Hace 30 mins Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Las camisetas que luce el Atlético Bucaramanga en este 2020 son de la marca New Victory, pero los diseños corresponden a un hincha: Jeison Velandia.

Tiene 31 años y es fanático del cuadro Búcaro. Hincha fiel, de amor eterno y promesa de nunca abandonar a la divisa de su corazón. Jeison Velandia también es diseñador gráfico.

La historia del diseño que tienen los uniformes principal y alternativo del Atlético Bucaramanga obedece a su pasión por elaborar propuestas de indumentarias deportivas. En una entrevista que le hicieron para el diario Vanguardia, Velandia explicó cómo fue contactado para ser quien tuviera la misión de elegir la vestimenta del Atlético Bucaramanga.

“Vengo haciendo un proyecto personal, desde hace dos años, en mis redes sociales, en donde hago propuestas de indumentarias de equipos, rediseños de escudos, porque es un tema que me apasiona, en donde he podido unir el diseño gráfico y el fútbol. Gracias a eso hubo buena acogida con las piezas gráficas que hice, y eso llegó a ojos de las personas de New Victory y ellos me contactaron”, contó.

Hizo varias propuestas y finalmente eligieron las 2 mejores, tanto para el uniforme principal como suplente. También diseñó una propuesta para la ropa de entrenamiento. Siempre con total libertad y apoyo.

Por otra parte, las propuestas que hizo tienen su justificación, en el deseo de volver a ver al equipo con los colores que siempre lo caracterizaron a lo largo de la historia. “En los últimos años no se sabía si el uniforme era con franjas verticales, horizontales, o todo amarillo, se había variado mucho. He visto que los grandes equipos del mundo tienen la misma esencia, entonces pensé que había que volver a esa esencia”, aseguró Jeison.

Eso explica el porqué del primer uniforme, con medias y pantaloneta blancas, mientras que la camiseta es amarilla como color de base, con algunos detalles verdes en las mangas. Sobre el segundo uniforme, se hizo blanco.

Uniformes 2020 Atlético Bucaramanga