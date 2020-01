En Junior de Barranquilla dudan del canal premium de WIN

Hace 6 segundos Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Junior de Barranquilla es uno de los equipos que más contrataciones hizo para el 2020. Una fuerte inversión, de la cual esperan buenos resultados del plantel, además del respaldo de sus hinchas en el metropolitano.









Esas son las cuentas principales que hace su máximo accionista Fuad Char, quien considera que los ingresos de dinero por derechos de televisión, tanto los negociados para el exterior como la llegada del canal Premium de WIN son insuficientes. Siempre ha sido un acérrimo crítico de la negociación llevada a cabo por parte de la Dimayor.

Las cuentas del dirigente deportivo, según él, muestran que el dinero es poco bajo el modelo del pago de suscripción. “Sea lo que sea será hasta diciembre de 2026. Los cables pagan mil pesos por cada suscriptor a la Dimayor y se declaran seis millones de hogares, cuando en Colombia son 14 millones de hogares y en cada hogar hay por lo menos tres televisores. Los cables nos pagan seis mil millones de pesos al mes, por los doce que hay, son 72 mil millones de pesos al año y la televisión abierta nos paga 24 mi millones de pesos. Eso te da en total 100 mil millones de pesos que son en unos 32 millones de dólares. Y así será hasta 2026 porque nos e puede cambiar”.









La queja de Char se suma a un creciente malestar que existe entre varios dirigentes del balompié colombiano. Hace unos días hubo un reclamo por parte del presidente de La Equidad porque no ha ingresado el dinero de la venta de los derechos de TV del fútbol colombiano al exterior.

“No tengo ninguna confianza en el canal premium, porque esa era la figura para eliminar la televisión abierta. Porque la televisión abierta tiene además el contrato de la televisión internacional. Y supuestamente se iba a vender la televisión internacional, pero eso lo ofrecieron desde principios del año pasado y todavía no se ha concretado nada y no sabemos nada. Y la verdad, es que no se ha hecho ningún contrato ni hemos recibido dinero por la televisión internacional“, aseguró Fuad Char.









La llegada del canal premium se plantó como la mejor fórmula de aumentar los ingresos de los equipos colombianos. Junior de Barranquilla parece no estar en sintonía con esa propuesta, por lo que sus ingresos para solventar los considerables gastos que tiene, producto del plantel que armó, vendrán de la Copa Libertadores.