Cristiano Ronaldo generó 47 millones de dólares en Instagram durante el 2019

Hace 3 mins Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Pagar por un posteo en la cuenta de Instagram que tiene Cristiano Ronaldo cuesta un dineral y eso se refleja en el dinero que ganó por este concepto durante el año 2019. Superó con creces a Lionel Messi.

Deportivamente, Lionel Messi se quedó con los principales galardones del 2019: The Best y Balón de Oro. CR7, por su parte, obtuvo el Globe Soccer co o mejor jugador del año.

Los guayos Nike que Cristiano Ronaldo estrenará en el 2020 Futbolete.com

En el plano económico, Messi lidera la lista como el deportista mejor pagado del mundo, pero Cristiano Ronaldo sale adelante, por amplio margen, en una categoría muy de nuestra época: Factura más que Lionel en redes sociales, especialmente Instagram.

De acuerdo con un reporte de Hopper HQ, Instagram es una red social muy importante para Cristiano Ronaldo y las marcas que quieran tener presencia allí. 172’803.418 es el número de seguidores. El 2019 cerró para él, solamente en este aspecto, con 47,8 millones de dólares.

Las cuentas que son así: Cada post de CR7 en Instagram, a la marca que esté interesada, debe asumir el costo de 975,000 dólares. Un dineral completo cuesta anunciarse en esta cuenta del atacante portugués.

Para Hopper HQ, Cristiano Ronaldo es “el humano con más seguidores en Instagram” y un posteo suyo con fines publicitarios está muy cerca de llegar al valor de un millón de dólares. Comparado con Messi, el portugués se lo lleva por delante por el doble. El argentino tiene 139 millones de seguidores en Instagram y en promedio ganó 23 millones dólares en 2019.

Deportistas que más ganan dinero en Instagram

Celebridades y deportistas que más facturan en Instagram