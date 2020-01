4 Clubes colombianos, en la mira del Ministerio del Deporte

Hace 3 mins Por Jeison Cifuentes Pérez Por

El Ministerio del Deporte analiza posibles irregularidades e incumplimientos en cuatro clubes del fútbol colombiano.

Se trata del Cúcuta Deportivo, Real Cartagena, Deportivo Pasto y Llaneros. Los equipos están siendo investigados por parte de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte. Si se comprueban las irregularidades e incumplimientos corren el riesgo de perder el reconocimiento deportivo.









Sin embargo, cualquier decisión se hará una vez se cumpla con el análisis, en palabras de Viviana Forero, directora a cargo de la dependencia del ministerio que tiene a su cargo esta labor.

“Primero hay que precisar, el Ministerio de Deporte no ha dicho que no están cumpliendo, sino que nosotros estamos trabajando para hacer las debidas investigaciones; entonces aún no sea tomado una decisión, sino que estamos haciendo el debido proceso en donde estamos haciendo un análisis de estos clubes que presuntamente están incumpliendo”, manifestó Forero al programa Blog Deportivo, de Blu Radio.

Hay señalamientos a estos clubes por un posible incumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias. Recordemos que a finales de 2019 hubo una fuerte crisis en el Cúcuta Deportivo, que derivó en la salida del técnico y algunos jugadores optaron por marcharse.

De igual forma, en el Deportivo Pasto la situación económica fue compleja en el último semestre, derivando en la salida del entrenador ecuatoriano Octavio Zambrano, quien se fue en bronca con la dirigencia del cuadro nariñense.

