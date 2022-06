“Vamos a ir al TAS”: Pablo Milad sobre el fallo de la FIFA

El presidente de la Federación Chilena de Fútbol se refirió al fallo de la FIFA sobre el caso Byron Castillo y dijo que apelarán la decisión.

Pablo Milad en conferencia de prensa se refirió a la decisión tomada por el Comité Disciplinario de la FIFA con respecto al caso de Byron Castillo y la Selección de Ecuador. La Federación Chilena por medio de su abogado, Eduardo Carlezzo, pretendió mostrar una posible irregularidad en el caso del futbolista por su nacionalidad.

El presidente confirmó que apelarán la decisión tomada por la FIFA y que recurrirán al TAS para demostrar que Castillo nació en Colombia y no es ciudadano Ecuador. “Sorprendetemente el fallo no nos favoreció. Lo que viene es esperar las fundamentaciones de este fallo que va a orientar la apelación que nosotros vamos a realizar. Si después de esto no hay una resolución favorable para nuestro país, nuestros intereses vamos a ir al TAS que es lo que es un proceso natural que se hace cuando no se acepta un fallo en contra de nuestra Federación”.

La FIFA por medio de un comunicado presentó el fallo oficial en el que indicó que: “Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF”.