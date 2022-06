Los memes que dejó el falló de la FIFA a favor de Ecuador

La FIFA falló a favor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los memes contra la Selección de Chile no faltaron en las redes sociales, aquí algunas burlas.

La decisión de la FIFA en el caso de Byron Castillo dejó burlas por parte de varios aficionados del mundo para la Federación Chilena de Fútbol que a pesar de que varias veces se desestimó su denuncia, la organización que rige el fútbol mundial confirmó este viernes 10 de junio que la situación sigue igual y que la Selección de Ecuador irá a la Copa del Mundo.

Varios hinchas argentinos se han burlado de los hinchas chilenos.



Pikachu llora porque Chile no irá al Mundial de Catar

Alineación de Chile para el Mundial 2022

El medio aregntino volvió a indicar que Chile quedó nuevamente fuera del Mundial

Arturo Vidal podrá compartir con sus hijos

¡Chile no va!

Chile led led led

FIFA rules against Chile, rejecting the allegations that Byron Castillo was ineligible to play for Ecuador. pic.twitter.com/I62rToawUK

— Gloria ⚽️ (@GloriaFootball) June 10, 2022