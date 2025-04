En pocas horas el mundo del fútbol podrá ver el superclásico de Argentina, Boca vs River, por la decimoquinta jornada de la Liga Profesional Argentina. Los técnicos Fernando Gago y Marcelo Gallardo ultiman detalles para confirmar su once titular en un partido que se realizará este domingo 27 de abril, desde las 1:30 p.m. hora de Bogotá y con transmisión vía TNT Sports en vivo y online. Si todavía no tienes cómo verlo, Telecentro te da la opción de suscribirte con el Pack Fútbol.

Dónde ver TNT Sports en vivo el partido Boca vs River

Independientemente de tu proveedor de internet, puedes acceder a TNT Sports contratándolo mediante Telecentro. Por una tarifa mensual final de AR$ 10.575, disfrutarás no solo del Superclásico Boca Junior vs River Plate, sino también de la completa programación de TNT Sports Premium a través de la plataforma Max.

Contando con esta plataforma, podrás disfrutar de todos los partidos de la Primera División Argentina en vivo y en directo. Además, tienes la opción de seguir la cobertura de TNT Fútbol, Pelota Parada y TNT Data Sports.

A qué hora inicia el partido Boca vs River

Revisa los horarios de inicio por país para seguir el partido por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Argentina, Brasil y Uruguay: 3:30 p.m.

Paraguay, Chile, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (horario del Este): 2:30 p.m.

Colombia, Ecuador, Perú: 1:30 p.m.

México: 12:30 p.m.

Quiénes serán los árbitros del Superclásico

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Lucas Ariel Novelli Sanz

Asistente VAR: Diego Oscar Romero

River Plate de la mano de Marcelo Gallardo, viene de clasificar a la siguiente fase en la Copa Argentina, de liderar con 5 puntos en el grupo B de la Copa Libertadores y en una posición cómoda en el torneo local. Por su parte, Boca Juniors no participa en ninguna competencia internacional, aunque aspira coronarse en el Torneo Apertura.