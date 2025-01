Sería un bombazo: el ex Real Madrid que jugaría la Libertadores 2025

Keylor Navas, el arquero costarricense que marcó una época dorada en el Real Madrid, podría estar a punto de vivir una nueva experiencia en su carrera profesional. A sus 38 años se encuentra en negociaciones avanzadas para unirse a Colo Colo, el campeón chileno, para ser su fichaje estrella en la Libertadores 2025.

Si el acuerdo se concreta, el guardameta tico que lleva sin jugar profesionalmente desde mediados de 2024, podría regresar a las canchas en grande, vistiendo los colores de un club histórico y compitiendo en el torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica.

La posible llegada de Keylor Navas a Colo Colo despierta entusiasmo y curiosidad, pero también invita a recordar su impresionante trayectoria en el Real Madrid. El arquero costarricense defendió la portería del equipo blanco entre 2014 y 2019, disputando 162 partidos oficiales y logrando mantener su arco en cero en 52 de ellos.

Durante esos cinco años se consolidó como uno de los mejores porteros del mundo, siendo parte de la conquista de múltiples títulos dentro de los que están 3 Champions League. Además, sumó un total de 12 títulos con el club madridista, incluyendo 4 Mundiales de Clubes y una Liga Española.

Su paso por el Real Madrid también lo destacó por la capacidad de aparecer en los momentos más importantes. Tuvo actuaciones memorables en la Champions que lo convirtieron en uno de los favoritos de la afición madridista y un referente del fútbol costarricense.

DONE DEAL: Three-time #UCL winner Keylor Navas joins Paris on a four-year deal from Real Madrid. ✍️@PSG_English | @NavasKeylor pic.twitter.com/wrK4NZT1ie

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 2, 2019