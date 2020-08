Ronald Koeman da su primera respuesta sobre dirigir al Barcelona

Un día después de confirmada la salida de Quique Setién y en su llegada a la sede de la Federación Holandesa de Fútbol, Ronald Koeman habló de la posibilidad que tiene de ser el DT del Barcelona.

Está claro que es la opción número 1 para asumir el cargo en el cuadro culé que terminó la temporada cayendo por goleada ante Bayern Múnich en la Champions League (8-2). Rápidamente se están tomando decisiones en el equipo y una de esas es ofrecerle el cargo de entrenador a Ronald Koeman.

El holandés estuvo reunido en Holanda con la intención de concretar su salida de la selección. Desde allí atendió a la prensa de la cadena NOS. “No puedo decir mucho en este momento”, fue lo primero que respondió sobre la posibilidad del Barcelona.

“Sí me gustaría dirigir al Barcelona, eso está claro”

Ronald Koeman se entusiasma con la idea de asumir el cargo que dejó Quique Setién. Sí tiene la intención de aceptar la chance, pero primero debe resolver el tema de su salida de Holanda. Allí es el seleccionador nacional. Tiene una cláusula que le permite rescindir su relación contractual ante una oferta del Barcelona, que era aplicable tras la Eurocopa 2020 que no se jugó (será en 2021). Eso lo están negociando.

“Sí me gustaría, eso está claro, pero solo será definitivo cuando hay un acuerdo y las firmas estén sobre el papel”, dijo. Y reconoció que “este es el momento de aceptar el cargo de entrenador del Barcelona“. La intención de aceptar es evidente. Está en los trámites pertinentes para hacerlo posible.

“No puedo decir nada, me encantaría hacerlo, pero ahora no es un momento razonable. No hay aún una claridad total, así que lamentablemente tenemos que esperar. No puedo decir nada más”, terminó diciendo Ronald Koeman.

El paso de Ronald Koeman por el Barcelona

El holandés que ahora podría ser el DT del equipo, es conocido en el mundo blaugrana por ser “El Héroe de Wembley”. Él fue quien hizo el gol de tiro libre a los 111 minutos del partido frente a la Sampdoria que le dio al Barcelona su primera Copa de Europa en 1992.

Fue jugador del equipo entre 1989 y 1995. Hizo parte del famoso Dream Team de Johan Cruyff. Con él en el equipo, el Barcelona ganó 4 veces LaLiga, 1 la Copa del Rey, 3 la Supercopa de España, 1 la Supercopa de Europa y la ya mencionada Copa de Europa. Jugó al lado de Pep Guardiola.