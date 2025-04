Una tarde monumental es lo que presentarán Boca vs River este domingo 27 de abril desde las 3:30 p.m. horario de Buenos Aires, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. El equipo de Fernando Gago sufre dos bajas sensibles: Edinson Cavani y Ander Herrera; por su parte, Marcelo Gallardo llega de conseguir un empate agónico por Copa Libertadores. Para seguir la cobertura del partido en vivo, te mostramos qué canales de televisión por señal abierta, cable y cuáles son las plataformas streaming disponibles para ver el superclásico desde cualquier dispositivo.

Qué canales de TV y online ver el clásico Boca vs River

Desde Argentina, podrás seguir la cobertura del clásico argentino Boca vs River por la señal de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Debes saber que estas plataformas las puedes conseguir en «Pack Fútbol», a través de la señal de Telecentro Play, Flow, DIRECTV Go y TNT Sports Go.

Si te ubicas en algún estado de EE.UU., México y Canadá, la cobertura se transmite vía FANATIZ para ser parte del juego entre Club Atlético Boca Juniors y Club Atlético River Plate desde las 2:30 p.m. ET, 1:30 p.m. CT, 12:30 p.m. MT y 11:30 a.m. PT.

En países sudamericanos como Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Perú, podrás seguir el antes, durante y después por la plataforma de ESPN por televisión y Disney Plus a través de su servicio streaming.

España: Fanatiz y AFA Play

Fanatiz y AFA Play Países de Sudamérica: ESPN Premium, TNT Sports Premium y MAX (Argentina), ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz y AFA Play (resto de Sudamérica)

ESPN Premium, TNT Sports Premium y MAX (Argentina), ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz y AFA Play (resto de Sudamérica) México: ESPN 3, Fanatiz, AFA Play, Disney+

ESPN 3, Fanatiz, AFA Play, Disney+ Estados Unidos: Fanatiz, AFA Play

Cómo llega River Plate al Superclásico de hoy

Revisa los últimos resultados del equipo de Marcelo Gallardo, quien disputa la Copa Libertadores y el torneo local.

Independiente del Valle 2 – 2 River por Copa Libertadores

Gimnasia 0 – 3 River por el Torneo Apertura

River 1 – 1 Talleres de Córdoba por el Torneo Apertura

River Plate 0 – 0 Barcelona por Copa Libertadores

Sarmiento 1 – 1 River por el Torneo Apertura

Cómo llega Boca Juniors al superclásico de hoy

Revisa los últimos cinco resultados de Boca Juniors al mando de Fernando Gago.

Boca 2 – 0 Estudiantes por el Torneo Apertura

Belgrano 1 – 3 Boca por el Torneo Apertura

Boca 1 – 0 Barracas Central por el Torneo Apertura

Newell’s Old Boys 2 – 0 Boca por el Torneo Apertura

Boca 4 – 0 Defensa y Justicia por el Torneo Apertura

Así formaría Boca y River para el partido de hoy

Fernando Gago saldría al frente con Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel.

Marcelo Gallardo apostaría con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Rodrigo Aliendro o Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.