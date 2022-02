Polonia se niega a jugar repesca contra Rusia

Polonia se rehúsa a competir contra Rusia en la repesca europea camino a Catar 2022. Lo anterior, consecuencia de la medida tomada por las autoridades rusas contra Ucrania.

“No más palabras, ¡es hora de actuar! Debido a la escalada de agresión de la Federación Rusa hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar el partido de repesca contra Rusia. Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones de Suecia y de la República Checa para presentar una posición común a la FIFA”, firmó Cezary Kulesza, presidente de la Federación Polaca de Fútbol.

Polonia es el rival de Rusia en la serie de repesca, programada a partido único. Será a finales de marzo, en Moscú. Esta ronda se encuentra conformada por seis llaves. Los ganadores de cada serie se medirán por igual a partido único.

La decisión encontró eco en un futbolista polaco de gran condición y referente mundial. Robert Lewandowski comparte la misiva de su federación. “No me puedo imaginar jugar un partido con la selección rusa en una situación en la que continúa la agresión armada en Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos pretender que no pasa nada”, escribió el delantero del Bayern Múnich en Twitter.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF

— Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022