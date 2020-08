Durante el partido que el Sevilla le ganó a Inter de Milán en la final de la Europa League hubo un fuerte cruce entre Éver Banega y Antonio Conte, el DT del cuadro italiano, porque el argentino se burló de su corte de pelo.

Se dio en una acción en la que el árbitro Danny Makkelie desestimó un supuesto penalti en favor del equipo italiano. Antonio Conte protestó airadamente y el futbolista argentino fue a responderle hasta su zona. ¡Apenas iban 15 minutos de juego! El partido estaba 1-1.

No hubo revisión en el VAR pero sí una pelea entre varios hombres de cada equipo. Según La Gazzetta dello Sport, Éver Banega se acercó al banco de suplentes del Inter y le tocó el pelo a Antonio Conte, en un claro signo de provocación contra el look del entrenador, que habría reaccionado por la actitud del ex mediocampista.

Antonio Conte: “te espero afuera más tarde”

El DT italiano se molestó por el toque del argentino y le respondió fuertemente delante del árbitro que decidió amonestarlo. Se filtró que lo que lo que pasó inició con Éver Banega tocándole la cabeza: “Quería ver si era una peluca”. Eso enfureció a Antonio Conte, quien le dijo. “Te espero más tarde, fuera”.

Los estuvieron discutiendo a distancia durante varios segundos. Nada pasó a mayores en ese momento. El partido siguió jugándose. Éver Banega se mantuvo en la cancha. El DT también. No hubo más discusiones. El partido terminó 3-2 con festejo para el Sevilla. Antonio Conte se resignó con el resultado.

Todas las finales ganadas por el Sevilla en la Europa League

Ganó todas las que disputó y todas ellas son en los recientes 15 años. El cuadro andaluz es el equipo más veces campeón del certamen. Llegó a 6, es decir, el doble de los que tienen los otros que más veces lo ganaron: Liverpool, Juventus, Inter de Milán y Atlético de Madrid.

Sevilla ganó sus finales así:

-En 2006 a Middlesbrough (4-0) con goles de Luís Fabiano, Enzo Maresca (2) y Frédéric Kanouté. El DT era Juande Ramos.

-Por penaltis al Espanyol en 2007 tras un empate 2-2 con goles de Adriano y Frédéric Kanouté. Dani Alves falló en los penaltis, pero el rival solo anotó un gol. El DT era Juande Ramos.

-Por penaltis al Benfica en 2014 tras un empate sin goles. En la definición acertó en todos sus remates con Carlos Bacca, Stéphane Mbia, Coke y Kevin Gameiro. El DT era Unai Emery.

-En 2015 a FC Dnipro por 3-2 con goles de Grzegorz Krychowiak y Carlos Bacca (2). El DT era Unai Emery.

-En 2016 a Liverpool por 3-1 con goles de Kevin Gameiro y Coke (2). El DT era Unai Emery.

-En 2020 al Inter de Milán con goles de Luuk de Jong (2) y en contra de Romelu Lukaku. El DT fue Julen Lopetegui.