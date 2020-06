Pasó en marzo de 2019. David Ospina no iba a jugar aquel partido contra la Juventus. Empezó en la suplencia pero debió entrar a los 25 minutos por la expulsión de Alex Meret. Entró y enseguida Miralem Pjanic le marcó. El colombiano recibió dos tantos en 20 minutos.

El Napoli se jugaba su última oportunidad de pelear por ganar la liga en Italia. Recibió a Juventus, con 13 puntos menos en la tabla. Era la chance de descontar directamente y soñar. El DT Carlo Ancelotti decidió que tapara Alex Meret. Una vez más David Ospina fue a la suplencia.

A los 25 minutos el plan cambió. Alex Meret salió expulsado por una falta sobre Cristiano Ronaldo fuera del área. Hubo que hacer cambios. David Ospina fue al arco en lugar del atacante polaco Arkadiusz Milik. Se puso en la portería para intentar atajar un tiro libre de Miralem Pjanic y no pudo.

El gol de Miralem Pjanic a David Ospina

¡Golazo! Entre el nuevo fichaje del Barcelona y Cristiano Ronaldo engañaron al arquero de la Selección Colombia. Hubo confusión para él al momento de saber quién le pegaría al balón. No fue CR7. Pateó Miralem Pjanic. El balón fue perfectamente ejecutado, David Ospina voló y no llegó.

Golazo de Juventus y no fue el único. Poco después llegó el 0-2 con Emre Can. Centro al área, cabezazo del turco y esta vez no hubo reacción de David Ospina. La Vecchia Signora se encaminó al título y mucho tuvo que ver Miralem Pjanic en esa coronación.